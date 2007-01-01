Калужанка рассказала о состоянии дороги на Чичерина

В четверг, 25 декабря, калужанка оставила комментарий под постом главы городского округа в социальной сети «ВКонтакте» с просьбой вернуть дорогу на улице Чичерина проезжее состояние.

По её словам, дороге на улице Чичерина (между улицей Пухова и переулком Чичерина) необходимы хотя бы временные меры перед ремонтом.

— Знаем, что в следующем году будет капитальный ремонт, но сейчас тоже нужно как-то ездить. Объехать ямы уже невозможно! - написала женщина.

— Чтобы привести эту дорогу в порядок, нужен её капитальный ремонт, так как ямочный ремонт уже нецелесообразен и эффекта не приносит. Рассматриваем такую возможность в следующем году, - ответили в Администрации города Калуги.