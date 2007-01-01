Афиша Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство Калужанка рассказала о состоянии дороги на Чичерина
Благоустройство

Калужанка рассказала о состоянии дороги на Чичерина

Евгения Родионова
26.12, 09:40
0 380
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 25 декабря, калужанка оставила комментарий под постом главы городского округа в социальной сети «ВКонтакте» с просьбой вернуть дорогу на улице Чичерина проезжее состояние.

По её словам, дороге на улице Чичерина (между улицей Пухова и переулком Чичерина) необходимы хотя бы временные меры перед ремонтом.

— Знаем, что в следующем году будет капитальный ремонт, но сейчас тоже нужно как-то ездить. Объехать ямы уже невозможно! - написала женщина.

— Чтобы привести эту дорогу в порядок, нужен её капитальный ремонт, так как ямочный ремонт уже нецелесообразен и эффекта не приносит. Рассматриваем такую возможность в следующем году, - ответили в Администрации города Калуги.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
50%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImgvckU0WnVFb2hOU3ZEa3QzVGZ3ZVE9PSIsInZhbHVlIjoiOFlmUHJwdTFKYW9jaVFHME95aFZnMWJJSmYvbnNSeG10UWtlL1FCeGswQ0xVQWR0VENPSkd1MWhIRFREZFF5bEZRYWlLbnJ6Z1VwNDBxbXVZZDJVcUlqblRBalYrL1lJZkRQRFlWQ2JZZHZsMXhWcng0UVhDcUJuSEhmUFRyck5kc3JPTDJjM1JMbmgrVm9CLzkrcVJheDhQYmp2ZURZeUVkOG4vZ0JKRERaciszV0tCaGRRaTQzSDFpbWVDQ1lnTHVpY3ZSc3NiUzZKek5nUU8zODdMNDkvNFEyaERqRWViT1MrMDlyWmFQRXFtR1p0bnFONzRONXpzeG4xT3pYdVcyekRhZWREREF4aWE1aEc2SDVZUXVWb0sxVnJaT002OXJ4NTFxNHQxQ1FmaE1QTUwzTkFEdXcvMExzMGdhSnp1K25wWnZLcXpnQk11RjMwUm5RdTFiMnJNOHBjSTBLdnkzOVMxQUNGWkdIQTNLWnIxU3MrSDZvS3N3VDZEcGdybXNJK0R5aDUvdzFkNUxhMFJJeG4rYXBWbnIySDg1SXpLWHN3VkcyUWovSUNTb3dleEExZm5qSUozZVlHYWYxNiIsIm1hYyI6IjU4NTcwZTQ3MDlkYWNmZTIwMTEwM2VlYTI0YjI0ODliOTFkNzc4MTFhNDllZTJjOWI5ODg5ZmVjMmM5ZDdkYzgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlZXZkM3Zk5ReVdSZHp5QW14VFU3SFE9PSIsInZhbHVlIjoiNFByMEg1dFR6ZlJMWHhsQWZoWlBWeEdNS2x4Q1Y4MU84QlFHdGpUTlRRbkR3Q3oxeEpnWFdiZEdXTm03Tnd3RDd3Z2ZPRVR1Wmd2OFRiSzUvUzJ0a214SVc5MHhMOFQ3K0ttUmVHRnp5aUI1MXk1TVJlYXNLREppcVNhdTI1RERFd3g4R0RQaGZoK0RrNmJiZkhMTUpJb2V1UHMrb093cVoyOHNReU5VMGZNaXloNHlKK2ttUUhpUzY5VkFpaitLV2lRRTVzcjVkUXJjL0grYlJCdEhtWExmYXA0ZnRqZnJnTnFFdkhkYVVweHp3ajdOQmZ5WHp4SkE2YnpVaGRXQlNvQzh3bVdkc0l3N0RILzgzWGJpVXdVaU80UVJnY1BObmtuVzBOVGlUZFZ2bUt0VFd1S1pxNFdIUURqMFYzRkk0cmxyQ2xKTDIyYWdKMnFsd3NvaTdQcWk1ckVLU0svc0JNbk52SmRSSFNjQ3pnMFBnaG43Nkp1Z0RjME1LaEdKQjkvSzBObHdSMi9CMEMrUmNrNWtLSlpmS0J6ckV2aUpDc0o5T3ArSmVKaGZ3Z1UwZkxjYmFDdVgxV09ZRStXZy9sMXI2cU9vcGVBZHlSTW1FT0d3UmEyT2ZkdHgzWmJ6eXFnZjE5bFJnZTNXdFQ2QndYWTFNVnB4d05CVEtpSWVrQzdNdi9GNlFHVDBzbGEzVGJ2dWxMOTlMNC9DVWx1Tm1DUExjTExEZ0ZKd0Exblp6RGdhNmxtNklzQkt0MnRja0tyWmt1LzR3RXhIZ25ML1p0Z1dxSjNNVVpyZyt4RWRtK0FzNlEyVTliTndxbVk1SU15SkRYY2Q3cUFHaWF0cCIsIm1hYyI6IjI0NzNmOTA5NWZkYTI4ZGU1ODZkYTQyZjk2MTg1MTM3MWQyZjZhN2U2NTBmNmIzMGY0YThmZTgyMWJiNDczMWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+