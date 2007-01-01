Калужанин раскритиковал строительство новых высоток
В среду, 24 декабря, калужанин оставил комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с вопросом по строительству высоких многоэтажек на улице Моторной в Калуге.
— Монолитовский человейник - это повод для гордости? Зачем вообще строить в Калуге здания монструозной этажности, для чего? На Моторной то же самое сделаете? - написал мужчина.
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги прокомментировало ситуацию:
— Правилами землепользования и застройки городского округа города Калуги в зоне жилой застройки смешанной этажности разрешено строить здания до 28 этажей. Что касается улицы Моторной, то по ней пока ещё документация по планировке территории не утверждена.
