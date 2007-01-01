Афиша Обнинск
Благоустройство В Калуге продолжается благоустройство сквера на Кубяке
Благоустройство

В Калуге продолжается благоустройство сквера на Кубяке

Евгения Родионова
25.12, 12:15
В среду, 24 декабря, калужанка сообщила о о разрытии в сквере «Содружество» в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, проблеме уже не первый год.

— Уже копали в 2024 году. Летом этого года с июня раскопали и до осени ничего не делали, а большие взрослые деревья от их раскопок погибли, в ноябре опять всё разрыли, течь не устранили. Проезжая часть, где ходит общественный транспорт вся проваливается, водой затопило весь сквер, а сейчас всё замёрзло. Два дня назад уже полсквера разрыли- взрослые красивые берёзы в воздухе висят, весной, наверное, их не увидим, - рассказала о проблеме горожанка.

— На месте работает подрядчик, завершить благоустройство участка планируется в течение недели, - прокомментировали ситуацию в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

