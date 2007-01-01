Афиша Обнинск
-5...-4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Малоярославце из-за погодных условий ремонт дороги отложили до следующего года
Благоустройство

В Малоярославце из-за погодных условий ремонт дороги отложили до следующего года

Евгения Родионова
25.12, 09:30
0 158
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В среду, 24 декабря, жительница Малоярославца оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой сделать безопасным участок объездной дороги Малоярославец-Детчино-Калуга.

По её словам, в городе остался недоделанный участок дороги Алешковского карьера и до СНТ «Сосновый бор».

— Остался недоделанный самый убитый участок дороги. Ямочный ремонт там делается отвратительно: просто засыпают асфальтной крошкой, которой хватает максимум на пару дней. А также участок, где положили новый асфальт, достаточно высокий порог, бьём свои автомобили. Днём их видно, а вот в тёмное время суток их совсем не видно, прощай подвеска. Срок ремонта стоит на щитах до 2027 года, но можно же сделать всё по человечески? Не успели доделать и бросили всё, и так сойдёт! - написал мужчина.

Министерство транспорта Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Ремонт дороги продолжим в следующем году при наступлении положительных температур. На следующей неделе восстановим работу фонаря в деревне.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjNEZEdrLzVnNWJxbURBU3hiSk14RHc9PSIsInZhbHVlIjoiSzhMRGtzQ2l6R0M1M1RyV1BkbTVsS2VXdktGbzlUQzAyR1NGQTV6c1UxdlJ3WkF1NXMxY2wzZ2s3L05yWFZrbkpVODk3ZHYrVU1ZcVFTbk1HMFNsc3NLbU0wMXFzdzgvWkpiTERERjZMaUJHRGFVVExXdnc0alVkcUxIZ2hBdW9TVk1pMXEvaU9jR1E4NnRwUm9sb2hEUjFlZ28xWGVtVEJIckVQa05sNDlnOTVuRU9NN3pzVHVYbWlNV1AvemZPV3pwTjZJQXZkZDdiZFBYNkU4eko2QlVsTE01UEtLb1BMTzhlOVZodHdweUQ0emVXQUV4WHdjM0cycjJZb1lBRlJUcHpVbGYybXd5Y0RIMmdqWjVtQTNIcFQxSEgxN0JjTFhvR1JGMTZSZUcxcWc1bHRnaE56WXFkOVRjTjdUMnZEUFVkcDBmVExIazdXNld2QTNoOUUxdEN1OWVlQmZkb051QTNNRnVsYzI3T1F3RXRjcjNDWGNRK0JDV0RpR3p2NGNvZmFOdjcxdmMwSGNTbC9aMFJmenQ4WmFOSWYrcmlNcEQ3VlFXZUlZTERycHBiNndaUzBNci9JVFVHWmk4ZSIsIm1hYyI6ImQyZTc1NzBiODg0ZDIzZDg1ODgzZGZmN2I0YmZlOTUxMjY5NzZlZDZjZGZhZTk1OGMxYjhhY2JiYzVjMGJkMzAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjJZWHMvajNOZ0l2YkhLMm9SQWwyK2c9PSIsInZhbHVlIjoiWkQ1NThIaHg1cG5GeCtHa0RmRkQ0dVVCYkNyWkYxNk9ySFpVZlpGcnRlNTVpdVVwR1B3UENLU1dPdGUwWUVXYXFwQk5lRzA3eUs1U1hWWjU5c2dSUzZFZm5GbVpMSmwxdmFocUdPY1lYZmtxUmpURUMzWjNVSHB1KzJzdDlaTzFTZFlVSnpFb2ZTenRSdzQ4NTJWdDFVN2xIdjQrZDZ2YXFJSGY3RUdwRzFhU3o4Nk1sL1g4dWJONjVEZnBuL1Zsc2ZtclFlaGpMZWN6VHlqNUlVejRMTCtLZUZpMzRSMDFXQ1cxdStxeGpSU2NkRFExYVZCZjc2ZXNWSHFCT0F2cG9SM08rUFNTSkR3QmFKZHhHc0N0TVlLbGpnOHFDdmM5bkZVbGY2WUw0bTJmSFRiVVMwK21iNTZ2dVRWZlUyMWNxRFVnM0xuYlNLT2xtU3Njb3kzTWR3ZXZrS1Y5MG8yaHpjZ29aQWNWS1RXcTNOV0hPMmdCdTlMem5iY2hpQ01oenRUbzVrcFZRaGNJeExqWkNtTjl4ak9EbFhIUEtWM0pDR1J0N05MTVhocE0yeFZ0K0xzQll4YlBpdGl2aVRqejFQVzhvWHNUTW9DZk1yZEtkeHVicGVDMzNEK0pBMDd4ZGRqMkVOOVZIUE9KT0lvQTFnbmRhSUszSHVWTkxCSFJBZG92UFZJRE5NNjRNeUZDZklUMGViNmt0MmJLOXZWcEloYk1NejNkcUNocXFuaXNyeXJvdytmY0hITEVhSjBkRm40SU9wWWJJNHdyWXM2blppdG5LaFgrVUVMNnFEQ09yY1VtemF6bEUzZm1HcWFYOXlBbEZsWDJ5bVN0U2RBYiIsIm1hYyI6ImU5ZGU1MTViYWUzMjNkNjcwOGVlMjJhMzUwYmQxMDYyNDBiODczNWY1NjlhMTAwMTcyZmY0MjlkNzNjMzM2ZjIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+