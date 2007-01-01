В Малоярославце из-за погодных условий ремонт дороги отложили до следующего года

В среду, 24 декабря, жительница Малоярославца оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой сделать безопасным участок объездной дороги Малоярославец-Детчино-Калуга.

По её словам, в городе остался недоделанный участок дороги Алешковского карьера и до СНТ «Сосновый бор».

— Остался недоделанный самый убитый участок дороги. Ямочный ремонт там делается отвратительно: просто засыпают асфальтной крошкой, которой хватает максимум на пару дней. А также участок, где положили новый асфальт, достаточно высокий порог, бьём свои автомобили. Днём их видно, а вот в тёмное время суток их совсем не видно, прощай подвеска. Срок ремонта стоит на щитах до 2027 года, но можно же сделать всё по человечески? Не успели доделать и бросили всё, и так сойдёт! - написал мужчина.

Министерство транспорта Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Ремонт дороги продолжим в следующем году при наступлении положительных температур. На следующей неделе восстановим работу фонаря в деревне.