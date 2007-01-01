В Калуге автобусную остановку обошьют профлистом

Во вторник, 23 декабря, калужанка сообщила о проблеме с остановкой Школа №10 в микрорайоне Черёмушки в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, крыша остановки не спасает от ветра и дождя.

— В этом году снесли несколько палаток рядом с остановкой и она оказалась на семи ветрах. Впереди зима, холодно ждать транспорт. Надеюсь, что и эта проблема будет решена при вашем вмешательстве, - написала женщина.

— Обошьем профлистом остановку. По срокам пока не сориентируем, но постараемся провести работы оперативнее, - прокомментировали ситуацию в Администрации города Калуги.