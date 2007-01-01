Афиша Обнинск
-12...-11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге автобусную остановку обошьют профлистом
Благоустройство

В Калуге автобусную остановку обошьют профлистом

Евгения Родионова
24.12, 16:46
0 255
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 23 декабря, калужанка сообщила о проблеме с остановкой Школа №10 в микрорайоне Черёмушки в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, крыша остановки не спасает от ветра и дождя.

— В этом году снесли несколько палаток рядом с остановкой и она оказалась на семи ветрах. Впереди зима, холодно ждать транспорт. Надеюсь, что и эта проблема будет решена при вашем вмешательстве, - написала женщина.

— Обошьем профлистом остановку. По срокам пока не сориентируем, но постараемся провести работы оперативнее, - прокомментировали ситуацию в Администрации города Калуги.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik9mUCtVb3draTZjUkJkWVljM1B6d0E9PSIsInZhbHVlIjoiSllDdDZKeEdpcFBZVVBBb0lxUzJFNVZ3MkxkSHJQV24wSG9PUW9acXB0ZTc1Q0xINVBsaXIvOS8rQjZsdUhabWgrRFlqamphUmZVYjhHeCs4TjNmcVh5S1ErZlhWY1VpRzZLd2IyY1hzMHhYck5lZ0pVUUFOQ0RpYm5QUEFWQmFwbHArSTNOMFBnb0RYRDNPZGJOaXBXS1lmWmRVdkxKb1BUdGxXT2hYOE5CeHJMM0s4V1hETWt6bEhFTXVyOWgvMkdTREg2cEpqc3lYMmdnTEx4dVFnWXZMcEpoTGFvVFhZemkyendFbjBtV2h0NzUvK3pDVVo0ZDI0dHV0eHhURllYZEJnQjVlNVN5T05KYWhRNDFJUkxJZktmYTFPTzQ3K1hScjNvWmhYT29BU0NTUDBxY0FBUG5iZm1NNnU0TDRLelJCSDRGNU8yS0pIYVpBekdwak1EOHY4MDZXNHZTdzdLUXlsWUdJQ2FLeDlnVnpkNjNmZHhPbWdreGNoTk1GMWxLZ0RxcVBtM0dIQkZQY1FHMk51dC8vcm9CSE16RjVyZHhuelVOQzRmTTkrWXYwaUpRMXA4V0daMmNvendXNSIsIm1hYyI6ImZkMjE0OTk3NTg0YTlkYTk0ODFiZTNkZmY4M2Y3MWM5YmI1YjEwN2UwMmMzNGIwMzdiNjA4ZmMwNmQyMmFhNjQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InB4RXV6QWRYUmxlQjUzSk5lNTJZMmc9PSIsInZhbHVlIjoiU3lKMmdzWkd6Y0ltUTYwaW1qZjFwVHluSnk3d2FKVW1abmtLbFpMaEdGUWFCb2czOUlqZ2JEc2YrekIwYktoSGJ2N1JPQ0JwbUFQZHU3U1diSFVjZ3NrWVVqc3JlT3R2bXE4UmxzRG5oRW5TeFlZa0pWc2lsK1RCMllscitybkV0NGJOKzd4NHhkaFhBVmJxaFE1S1ZuK29jaERIR0FKa2tEY0NwYnBYZy9vUGJabGVXZVdCZmM4ejE1OXo4OWNOS2pGVnhFckl5NUQvODh4bk9GNmZldmxGcnZIY0swUEpxTW5FdWwvVlJsU0pBS2ZZOWk2djZLTThHbE5TbmtUUlJXZGdPd0tYVmh5eXR1TllMZnZGNGpSUmNlYXpGZ3FXT3R4cGJMbXI5cThEZUlWNHYwcjFIWG15WjhUeXlPL1kyUXlrV2twME9uRzNic0ZaYjlQU1ZMTlVRbTBXWGdmTlVIY3oxbE9XMjg0ZXpvUHJ0Y3ZNRG92T2pjdWJaWHkrZXhDRTZBVDBOcGZFY0FmMkpXR3lYUlFNM2ZxVDNKeFYzZ2QxeGtlanE0bmdPZlEwSkkyM3QxTHdLdmJ2WmZHb1dTMG5wcW1zVXJ4MWdjMDJTQzEyKzIxVy9DQ1hyemFaOC9xSld5ZXNUOS9GVEJjSGJGM3NkL3dRMG1uSUN6WXcrOGg4L1BDWmRjNWUwUFhEQ3NJKzZCekRjUXV6TGRHSVg0T3ZqSUN5aFZYYlBiSWJtUHZBNzlrZXdLWUxrN2RNTUNaZHFycUUvbktSRzBiUWRKQ0dwM1pOU0V3UGZuYUZRZTZHdFEyMlRjd1BKMEpFNmJlWjNOQnYza2FrNFV3WiIsIm1hYyI6IjI2MzBjN2M3YWM5ZjU4Yjk0MGJmMTVlYmFkMDc1NDM3MmQ4YTgxYjFmODFhZjRmMmJiYzg3ZWM5ZGQ5NjVjYTciLCJ0YWciOiIifQ==
18+