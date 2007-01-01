В калужском микрорайоне Турынино планируют построить окружную дорогу

В среду, 24 декабря, калужанин оставил комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с вопросом по строительству окружной дороги в микрорайоне Турынино.

— А будет ли окружная дорога в Турынино? - написал мужчина.

— Вопрос строительства альтернативной дороги прорабатывается. Уже есть инвестор, который по своей инициативе разработал проект строительства объездной дороги. Чтобы полностью его реализовать, необходимо решить технические вопросы с сетевой организацией, так как там проходят сети газоснабжения. Планируем, что в скором времени этот вопрос решится, - прокомментировали ситуацию в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.