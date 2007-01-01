В Калуге из-за разбитого асфальта жители лишились нормального выхода на улицу

В понедельник, 15 декабря, жительница Калуги оставила комментарий под постом главы городского округа в социальной сети «ВКонтакте» с просьбой о помощи в решении многолетней проблемы.

По её словам, из-за разбитого асфальтного покрытия людям пройти невомзожно.

— Лавируем по бордюрам. Мусор в контейнеры бросают издалека и он не долетает до ящиков! В дополнение к этому очень темно во дворах! Других выходов на улицу Ленина у нас нет! - рассказала о проблеме горожанка.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Это междворовый проезд, ремонт подобных проездов проводится в рамках муниципальной программы при содействии депутатов. Будем рассматривать возможность включения этого адреса в план работ на следующий год, исходя из предложений от жителей и имеющихся на это средств.