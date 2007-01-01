Афиша Обнинск
Благоустройство В калужской деревне шесть лет ждут ремонт дороги
Благоустройство

В калужской деревне шесть лет ждут ремонт дороги

Евгения Родионова
22.12, 17:35
0 380
В пятницу, 19 декабря, калужанин оставил комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с вопросом по строительству дороги в деревне Матюнино.

По его словам, проблема не решается уже шесть лет.

— Дорогу в Матюнино для людей шесть лет сделать не можете. Привлеките средства, засыпьте грязь и колею на дороге щебнем. Не надо асфальт, не надо дорогу с разметкой и бордюрами, нужно только засыпать ямы на грунтовой дороге, - написал мужчине.

— Проектирование и строительство дороги на улице Георгия Седова в Матюнино, как мы уже отвечали ранее, мероприятие достаточно затратное, поэтому пока средства в бюджете на это, к сожалению, не предусмотрены. Как только появится такая возможность, вернёмся к рассмотрению этого вопроса, - ответили в Администрации города Калуги.

