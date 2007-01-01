Афиша Обнинск
Благоустройство

В Калуге будут искать инвестора для строительства моста в деревне

Евгения Родионова
22.12, 15:15
В субботу, 20 декабря, житель Калужской области оставил комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с вопросом по строительству моста в деревне.

По его словам, мост в деревне Заречье до сих пор не построили.

— Мост до сих пор не построили в деревне Заречье, хотя мы относимся к Калуге, - написал мужчина.

— Сейчас прорабатывается вопрос проведения проектных работ за счёт средств инвестора, - прокомментировали ситуацию в Управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

