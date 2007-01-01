Афиша Обнинск
-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге тротуар пошёл волнами
Благоустройство

В Калуге тротуар пошёл волнами

Дмитрий Ивьев
19.12, 12:04
0 793
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Фотографию с улицы 65 лет Победы опубликовали в официальном сообществе Правобережья в ВК.

Как отмечает местный житель, теплосеть разобрала этот тротуар год назад. Сейчас яму заделали, но плитка пошла волнами.

- Это временная укладка сделана, чтобы обеспечить проход граждан. Весной следующего года там планируются работы в теплокамере, а также будет обследование для выявления причин подмыва грунта, - прокомментировали жалобу в управлении ЖКХ.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
5 оценили
40%
0%
60%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im94Vk83V0szM2Qwc0dWSDVTVnlEQXc9PSIsInZhbHVlIjoiZ09ZTVZobGZKZ0dJbXpBTERQYmhHNHhBY3RyREtjTTR3M0loazk3REljeGRUSlBNaE84a2JhY2pZTmRzbXRRWFViSTVwQW5vUmM5UUczblJRS3lKYWdXeE1Gb0ZDQ0ZVR1BPa0hPNGg1SmR1MmFNRXJGclZXdytMb1RCRWJaTU9QTVZ5Z0tQaVo3OWs5cnNYdTcxM09EK3ZJaFFtQUZ2VE52Znp4eWk3cUJpNEVJR3prZVZ6OUJBeHNaMEp3S2pLR2l3UWRsSkdkUlR5UkNibGl0dmJnVVZTR1c5OUduQTUvUUNDcVQ5WEJJMWY4U2NidkpTS3lSK0JrdVVndm5zck14T29NZDMyUVR6TmdTTFJGTm5ndGpJUEc3MFFaMFpqaWpMRUxzNXpkZW5YWFVWZW5iYmtQa0lhVWVwcVkybXZhSWYvOE9xbHVjdWRhUlBCTlljOTJaeEN2ZGY0MUxOUEkwNDBOTE9iOWM3d0ZNL0tjL3pIUkhMT0VUUS93cU1GVGhTK0duL01WR2h6N2xGYk5nZWlVUWFtZmx1cnA4dmx5dUExNGVuWTRROWgzd1Q0YW80cmFBU3A5RXAvMzNOdSIsIm1hYyI6ImMzYzE4YzUzZDk5NGZiYTI4NjA5Njc4MmIwMjc1NDVhMGU3ZWJmZmUwMzIwZmJhMjljNTZmNjczZWFmNmY1MjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IncxSFlHVVJRYUYrS0x2azhnZmVoU2c9PSIsInZhbHVlIjoiOWN6LzM1QkpqZEk4UDdPZWFSOTQrZE5mUTlDVGJLSlFWZWJoVVJ1eUFRdlcwQ29JK1F4WGV4L3M2WEdSM2tHaXllYWp6Sng5MWRROFl5ajd1S01LS01ZVmtwTkc2RGZzS0NmQzFVU3hmcjgvRmhxVms5RkJyc1U4Z2tIOHYveFYzZVhvU293UTB3ZWhkTFdXR2wwSTZMRFkzOW9QZU9BOGtOMVdHQUNoNmI1eWpuU0pWb2ZDT3ovbkdlMW9zOFRYYjBIMVBPWm9BRG1XQVpBbkxKT0NabEc5ci9kbmNzRG1CTE83UzhDNHhMdTV0cXp1UVFKODNEdTJRS09DYno2Wkp0SE1nd2xpT21UV3oyczhTQzFQNFhLVzZhZW9FcGNnVldUYkxiVUZQTHBlYWhZTGt3V2didUV1MXFRMGw5NXBsd2cvTGZBZ2dCSEdWRXN4dzNySEtkYU5sNHZKV3ZDZVpsSnVETitPTWxYVGpHa3dPb0NjRnJzeXNYZlJSUXUvNmtUaU81NGYyZzRlY0MzN3BpYzNaNElxSCtvS0Q5UlVHVkJ1VXU1YUhOWTFxbUFYZjB1ZllDTlhlQk5XaGFTc3FGS2wweDBlcW12TjRiWUlCc3NJWk9idDh6cGhDTG9EZFFncnhZSW9QNjZsMXNLUTZPYXIzUW50VU5nVGhOUVBnQnBLZTR2aG1hOGsyalR1S2hiZHRjeWJWMVNTM3FWcXNIUFg2NFpHUVRjL1l3Q2RwUWVaOTdxUWlGS2VMZzRvUHdzWjBUMXVlRk85YmZNZFNEOFZGQzdzYW44dW12MVhhZE1EdmN0MTdSZnpYYTRsZW1mVmtOKzU4MXc0empNbSIsIm1hYyI6IjlhZmVlYzA4Yjg5ODI4MmQyMmQyZTQ4OTc0ZjliYzM5YzNkZDBjMDViOGZhOTI0OGE1OGNhZTA1NmYzMTcwYjMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+