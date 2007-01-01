В Калуге тротуар пошёл волнами
Фотографию с улицы 65 лет Победы опубликовали в официальном сообществе Правобережья в ВК.
Как отмечает местный житель, теплосеть разобрала этот тротуар год назад. Сейчас яму заделали, но плитка пошла волнами.
- Это временная укладка сделана, чтобы обеспечить проход граждан. Весной следующего года там планируются работы в теплокамере, а также будет обследование для выявления причин подмыва грунта, - прокомментировали жалобу в управлении ЖКХ.
