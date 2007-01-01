Афиша Обнинск
Благоустройство В Калуге открыли еще одну площадку для дрессировки собак
Новость дня Благоустройство

В Калуге открыли еще одну площадку для дрессировки собак

Дмитрий Ивьев
19.12, 10:09
Она появилась на Грабцевском шоссе – на участке между улицами Чапаева и Маяковского, рядом с площадкой для игры в городки.

- Это уже вторая такая площадка в городе. Первую мы совсем недавно открыли на набережной Яченского водохранилища, - рассказал в пятницу, 19 декабря, глава Калуги Дмитрий Денисов. - Помимо выгула и дрессировки собак, она предназначена и для проведения соревнований. Проект подарила городу социально ответственная компания и реализовала за счёт привлечённых средств.

По периметру площадки расположены 15-метровые демонстрационные полосы для выставок и спокойного выгула, в центре – полноценный тренировочный комплекс, предусмотрена инфраструктура для владельцев собак.

- Пообщался с калужскими собаководами, они уже успели опробовать пространство и дали ему высокую оценку. Это радует, - заявил Денисов.

