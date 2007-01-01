В Калуге на Хрустальной не могут отремонтировать разрушенный порог

Об этом в среду, 17 декабря, написала калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, в первом подъезде дома №70 на улице Хрустальной разбит порог.

— Летом в разбитом пороге стояла вода, сейчас замерзает лёд, недалеко до травм. Нам обещают сделать его ещё с июня, - написала женщина.

— Ранее в адрес УК было выдано предостережение на устранение указанных нарушений, - прокомментировали ситуацию в Госжилинспекции Калужской области.