В Калуге на Хрустальной не могут отремонтировать разрушенный порог
Об этом в среду, 17 декабря, написала калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».
По её словам, в первом подъезде дома №70 на улице Хрустальной разбит порог.
— Летом в разбитом пороге стояла вода, сейчас замерзает лёд, недалеко до травм. Нам обещают сделать его ещё с июня, - написала женщина.
— Ранее в адрес УК было выдано предостережение на устранение указанных нарушений, - прокомментировали ситуацию в Госжилинспекции Калужской области.
