В калужском посёлке обнаружили бетонные блоки под ёлкой

Об этом в среду, 17 декабря, написала жительница посёлка Резвань города Калуги в комментарии под постом главы городского округа в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, под ёлкой положили бетонные травмоопасные блоки.

— Вот такая «нарядная» ёлка стоит в посёлке Резвань. Ни красоты, ни безопасности: не поставили бортики, гирлянды валяются до земли, грязь вокруг. Радуйтесь дети, только не убейтесь. Может быть подумать и пересмотреть, куда ёлку поставить в следующем году, а не в этом тёмном уголке, - написала женщина.

— Сегодня - завтра проверим, так как этот адрес ещё был в работе, - прокомментировали ситуацию в Администрации города Калуги.