В Калуге автобусную остановку на Ленина спасают временными мерами

Во вторник, 16 декабря, калужанка оставила комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с просьбой обратить внимание на состояние остановки общественного транспорта на улице Ленина.

— Вчера вечером два немолодых человека проводили ремонт по заданию своего начальника, используя тот материал, которым их снабдили. К работникам вопросов нет, они остановку слепили из того, что было. Вопрос к руководителю: вы видели результат? Это как надо было отремонтировать остановку или были другие планы? - рассказала о проблеме горожанка.

Управление городского хозяйства прокомментировало ситуацию:

— Ремонт остановки ещё не проводили, старые листы пока закрепили в качестве временной меры. В течение недели постараемся привести в порядок эту остановку.