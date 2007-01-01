В Бабынино сделали дорогу к дому многодетной семьи
В среду, 17 декабря, прокуратура Бабынинского района сообщила о проведении проверки по обращению многодетной матери по вопросу ненадлежащего состояния автомобильной дороги.
По данным прокуратуры, дорога на улице Садовая в посёлке Воротынск Бабынинского района находилась в ненормативном состоянии.
— Имелись повреждения поперечного профиля и дефекты покрытия проезжей части в виде просадок, - уточнили в ведомстве.
Прокуратура района обязала главу администрации городского поселения заасфальтировать дорогу.
На данный момент работы по укладке асфальтного покрытия выполнены.
