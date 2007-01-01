Афиша Обнинск
Благоустройство

В Бабынино сделали дорогу к дому многодетной семьи

Евгения Родионова
17.12, 10:40
0 349
Читайте KP40.RU:
В среду, 17 декабря, прокуратура Бабынинского района сообщила о проведении проверки по обращению многодетной матери по вопросу ненадлежащего состояния автомобильной дороги.

По данным прокуратуры, дорога на улице Садовая в посёлке Воротынск Бабынинского района находилась в ненормативном состоянии.

— Имелись повреждения поперечного профиля и дефекты покрытия проезжей части в виде просадок, - уточнили в ведомстве.

Прокуратура района обязала главу администрации городского поселения заасфальтировать дорогу.

На данный момент работы по укладке асфальтного покрытия выполнены.

