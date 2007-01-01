В Калуге чиновники объяснили, почему не могут отремонтировать улицу Кирова

Во вторник, 16 декабря, калужанин оставил комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с вопросом по ремонту дорожного покрытия на улице Кирова.

По его словам, капитальный ремонт дороги он видел последний раз в 90-е годы.

— Капитальный ремонт дороги в Калуге я видел в 90-е годы на улице Ленина, от площади Старого торга вверх. Тогда дорожное покрытие (как и положено при капитальном ремонте дороги), снимали полностью до брусчатки- это около 70-80 см полотна, - рассказал мужчина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Улица Ленина ремонтировалась в 2019 году в рамках нацпроекта. И сейчас дорога в нормативном состоянии. Кирова капитально ремонтировалась порядка десяти лет назад. Улица требует комплексного ремонта с тротуарами, с заменой сетей, и это достаточно дорогостоящий проект, к сожалению, местный бюджет в одиночку не справится. С предложением по ремонту первого участка улицы Кирова от площади Победы до Московской мы обратились в региональное министерство транспорта. В этом году на Кирова проводили ремонт «картами».