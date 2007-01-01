В Калуге на 3-м Академическом проезде ждут решения проблемы с освещением

Во вторник, 16 декабря, в нашу редакцию обратился читатель с просьбой рассказать о проблеме с освещением на Правобережье.

По его словам, на улице 3-й Академический проезд необходима замена освещения.

— В тёмное время суток свет на данном участке дороги загорается на некоторое время и гаснет. Люди на остановке ожидают автобус в полной темноте, - написал о проблеме местный житель.

Мы попросили Управление городского хозяйства Калуги прокомментировать ситуацию. Ждём ответ.