В Калуге на 3-м Академическом проезде ждут решения проблемы с освещением
Во вторник, 16 декабря, в нашу редакцию обратился читатель с просьбой рассказать о проблеме с освещением на Правобережье.
По его словам, на улице 3-й Академический проезд необходима замена освещения.
— В тёмное время суток свет на данном участке дороги загорается на некоторое время и гаснет. Люди на остановке ожидают автобус в полной темноте, - написал о проблеме местный житель.
Мы попросили Управление городского хозяйства Калуги прокомментировать ситуацию. Ждём ответ.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь