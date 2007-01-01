Афиша Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге на 3-м Академическом проезде ждут решения проблемы с освещением
Благоустройство

В Калуге на 3-м Академическом проезде ждут решения проблемы с освещением

Евгения Родионова
16.12, 20:00
0 297
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 16 декабря, в нашу редакцию обратился читатель с просьбой рассказать о проблеме с освещением на Правобережье.

По его словам, на улице 3-й Академический проезд необходима замена освещения.

— В тёмное время суток свет на данном участке дороги загорается на некоторое время и гаснет. Люди на остановке ожидают автобус в полной темноте, - написал о проблеме местный житель.

Мы попросили Управление городского хозяйства Калуги прокомментировать ситуацию. Ждём ответ.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik5vUUg4aUZNcUw3eURaU1JaSm9iQXc9PSIsInZhbHVlIjoiUXFjNnIrd3h0ZllhY09aTCsybUh4NC8rcFlPbHZVUGhuaDRJSDczcXhyYzBBVHlQN0UrSGFzbkl5dXY5MkkzSklaRFpHamphWmduZWV2ZXVZc2hITi85TmJFdmh2QzIwZDJDNEhmYVRWVEhpaERSbjZEUUF1aGwxOWV6dCtNZFkzdjZtaWNnZS9Rakw5V25vM2pMaGhVakRFN2VJSTczcXJoWDZpRlZQTGFCUUZRUElBTkI0Zzh4MGxaQTY1c3RKai9aQ2EwOVhZK04zbkxXWkJKQ3l6UHVpQ2ppa2lhWjlVclBaaWN1QnhqOFF4Vy9JdDZKOE1iNlRxeVpUQUVOSjFacVB4bzVrZmNiSlFvMHBsVmZIMUxVRGFwRTFIOUVYcWdZZWNCbGFKUjQ0d3VrNjRpa2plelVVZWhoc2VMY3lZakFRTHBkSVFLak1yZnpzT1JsWUNsVHczVUdWS21KWXp6RGYyWCt3MlJtcW1JbVg1Z01JVzEwcHZvTTBJeklDdFhVZ2xUNXdIL3ZLVFBFaXRHN2hzWjBFRzdOcVk5eDhSRTd0b0RzS0dnNytpbEtvQ21TeWM1OGNJZVc4NkNXWCIsIm1hYyI6IjIyYjFkMDZmMDA2NmUyMWJhMzMxNTUyYTcyY2FkNGNkODYxMjMwZmE5NTIxMWUwOWUwZmIzNTU4MTI2MmExZjkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlVXMU5tc1RjR3BsY1BsSWh5R0xtb3c9PSIsInZhbHVlIjoiSEVaODlIUDcrU2lWNGk2dHQydm5LdFZkVFlyVHUwSmJBZXNERmdlYUUvTFRWL0FaanM3UlNlMER2V0lxZzJDKzdPL0dnOHI4RWlrSi9ETm15QWJNbER2b2NKbHBWUXV2R21XNk9GRlFBWlpnVzlTQms4eVdDYjdPQ3lBR0kzdHVhOXRNT3VoQTJVb0FueXo2V0JCK1hKdk5FN01kZitTT0d1NnNyYjgxVmJVVTRRWWNNRE5BQkNpa1F4RDFPWllVUTNjYkZHdm9Da0F5S1NsMkRodWx0QWlPVXAzWXpmejhldTNseU1YVjZ1bkdjaVplT01iVEZrcXlSUnhtR0ZtdlgvT3pvS1hkZWlZOTRwcDdGRTJkYUpJRFYvUzBpaklwaTVZRytsVkZNMnQ4QTZBMVFuN0dIdVpud1BMOHVGN2pOMnhtdmRxMVZyNEx4SXp5NSt3NEpuZ05IWk1qMkJOUkhSakNacW1lSVlLSFVINFEzUFB3TUdmSXVxSkNyMGc3c3pWdzhkaHdMcVhsTktTMmJjb1ZxQVFUS1N6VWJUSTE4eWJSYUNza0kxMWpnR0NsWklmR0NPelJKaU52ZWtjNlRTV0JDTHkvNDhvbGJPNDROSTFMMUNUUzYvVERsM29lMXpCbkJXREZTUytqeU14bnU0azhJV2puVDFCUjBFRGpNYXJ6R2owZCtubk12akNwZGVRQXdySHJvVk14ZGF2VDR0elVISllhUzNkeTk0L3YvQStXSk1Pem9xanYrcGg1OVk4SDd1TVBYc2VvTUlLcVhQckl3OEFnZURqSUpaZlE3NWNOVXJqZkh5SVFoRUV5Y3R6R1pacW5jYjBrUWwwTSIsIm1hYyI6IjcwY2IyMTA5YmM2MWVlNjM1ODVjZmQwMjZiZmNkNTQ0MzY1M2VhODk2ZTVjZTgwNGEzZjc5YzA1MmJhMGI4ZmMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+