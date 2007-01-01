Афиша Обнинск
Главная Новости Благоустройство В деревне Ивашево Калужской области вернули уличное освещение
Благоустройство

В деревне Ивашево Калужской области вернули уличное освещение

Евгения Родионова
16.12, 13:28
1 462
Во вторник, 16 декабря, прокуратура Ферзиковского района сообщила о проведении проверки по обращению супруги участника специальной военной операции по вопросу отсутствия уличного освещения.

По данным прокуратуры, было установлено, что около дома в деревне Ивашево Ферзиковского района, в котором проживает многодетная семья участника специальной военной операции, отсутствует наружное освещение.

Прокуратура обязала главу администрации сельского поселения «Бебелевский сельсовет» решить проблему с освещением.

На данный момент уличное освещение восстановлено.

