В деревне Ивашево Калужской области вернули уличное освещение
Во вторник, 16 декабря, прокуратура Ферзиковского района сообщила о проведении проверки по обращению супруги участника специальной военной операции по вопросу отсутствия уличного освещения.
По данным прокуратуры, было установлено, что около дома в деревне Ивашево Ферзиковского района, в котором проживает многодетная семья участника специальной военной операции, отсутствует наружное освещение.
Прокуратура обязала главу администрации сельского поселения «Бебелевский сельсовет» решить проблему с освещением.
На данный момент уличное освещение восстановлено.
