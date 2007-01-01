Афиша Обнинск
Благоустройство

В Калуге готовится проект развития трёх улиц

Евгения Родионова
15.12, 14:00
0 763
В пятницу, 12 декабря, жительница Калуги оставила комментарий под постом главы городского округа в социальной сети «ВКонтакте» с вопросом по расселению домов.

— В нашем районе (бывший посёлок Середа), все дома являются старой постройки, и жители понимают, что в будущем их ждёт расселение и снос. Не могли бы вы прояснить перспективы района? - написала горожанка.

По словам представителя администрации города Калуги, сейчас подготавливается проект решения о комплексном развитии этой территории (улица Московская, переулок Линейный, переулок Строителей). Сроки принятия решения пока не определены.

