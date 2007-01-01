В Калуге опять затопило улицу Тарутинскую

Об этом в пятницу, 12 декабря, написала калужанка в комментарии под постом главы городского округа в социальной сети «ВКонтакте»

По её словам, проблема с постоянным подтоплением улицы Тарутинской вблизи дома № 257 так и остается нерешенной!

— Прошу выкачать эту воду, пройти уже негде! При минусовых температурах там будет каток, - написала женщина.

— В качестве временной меры с целью создания дополнительных путей для стока дождевых и грунтовых вод ранее было организовано обустройство кювета. В прошлом месяце откачивали воду. Но, к сожалению, эти меры не приносят должного эффекта, так как необходимо полноценное строительство сетей ливневой канализации. На этой неделе дорожники выйдут на место и примут возможные меры по ситуации, - ответили в Администрации города Калуги.

