В Калужской области деревня Потесниково осталась без освещения
Благоустройство

В Калужской области деревня Потесниково осталась без освещения

Евгения Родионова
12.12, 20:00
0 992
В четверг, 11 декабря, житель деревни Потесниково Жуковского района Калужской области оставил комментарий под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте» с просьбой сделать уличное освещение в деревне.

— На 18 человек разве освещение не нужно? Сделайте, пожалуйста, уличное освещение, - написал мужчина.

Администрация Жуковского района прокомментировала ситуацию:

— Установка уличного освещения в населённых пунктах проводится в первую очередь в тех деревнях и на тех улицах, где проживают круглогодично, где имеется большее количество зарегистрированных домов и зарегистрированного в них населения. В деревне Потесниково зарегистрировано 18 человек, количество домовладений - 100. К сожалению, из-за недостатка средств установить уличное освещение в этом году не получится, но в случае выделения дополнительного финансирования рассмотрим такую возможность.

