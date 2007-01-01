В Калуге на двух улицах полностью отсутствует освещение

Об этом во вторник, 9 декабря, написал калужанин под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По его словам, на улице Черносвитинской и улице Удачной полностью отсутствует освещение.

— Сейчас темнеет рано, светает поздно. Людям, которые ходят по дороге вообще не видно ничего в такую погоду. А там тоже живут дети, которые идут на троллейбус по грязи ещё и в темноте, - написал мужчина.

— Установить освещение по улице Черносвистинской, между остановками общественного транспорта улица Болотная - улица Черносвистинская, планируем в следующем году. Также внесено предложение на финансирование работ на проектирование линий наружного освещения от улице Садовой до улице Черносвистинской на 2026–2028 года, - прокомментировали в Администрации города Калуги.