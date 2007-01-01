Афиша Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге на двух улицах полностью отсутствует освещение
Благоустройство

В Калуге на двух улицах полностью отсутствует освещение

Евгения Родионова
09.12, 16:37
0 303
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Об этом во вторник, 9 декабря, написал калужанин под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По его словам, на улице Черносвитинской и улице Удачной полностью отсутствует освещение.

— Сейчас темнеет рано, светает поздно. Людям, которые ходят по дороге вообще не видно ничего в такую погоду. А там тоже живут дети, которые идут на троллейбус по грязи ещё и в темноте, - написал мужчина.

— Установить освещение по улице Черносвистинской, между остановками общественного транспорта улица Болотная - улица Черносвистинская, планируем в следующем году. Также внесено предложение на финансирование работ на проектирование линий наружного освещения от улице Садовой до улице Черносвистинской на 2026–2028 года, - прокомментировали в Администрации города Калуги.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Imt5eXhIMWRxU2QxQXRDRm9QWkpMSFE9PSIsInZhbHVlIjoiWGNXRS9MQXZhQTJ2QzhyR29ablN4KzhDY0hVRENqSlF3aEZVNUJEWjRiQ3NPb00wZEd3TXBlOHIzVnlJcmVCVndBVzdiMjFGTDJvbnoybHE5bVV2cmRjNm5BVDd4ZWJTelVxTWp0a2RDZURrZWxudU9pYzdZRW5yd0g0UGNwdUtEVXM1Nkl4UFc3YktKcHhMaUVGM2ZUa1kzdkxmVndXWTdGV3puTHEvQkxDK09QZ3R0c2FyM3dYVWhrNk5tVVJqTzVhMG9TT3hITEgyeS9vMk5QUkovVk4xOGxOS083bFpGVHE1V0dKQm9TSWs0VjU0aWRXWlptN0lSRW9vbmtTbVVpQVJUQnZzUlROcGV1L0s1YUMxNGVaY0hBNWpwaTlmZ0dGVU5peTlzbWM1YURkVzAwN1diSGMzY1BITTh6ektuRmhpM0JUNm1ZRzlkNWpGZk45V21iN3lkOVdmYlhLMVNHbk8xNDQydkVMT0Y2dlM2R1lyOGkzMElXRTBjSXBIb3NMQjBzaCtoeUw1MzRucGl4SVk5VmdvUGxvNGxOWkF5VndleGo5QUNCcGpGbSs5TWxDMzFYMXhHc1huK2tiTiIsIm1hYyI6ImVmOWRkM2U0MzFiM2VhN2E3OTg0MGU5Yjc2MDdhYmEyY2Y4M2I4ZDIyYTFiZThjZDFmOTg3ODkzY2EzZWY5N2MiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjJIc2R3MlBJZG8xcDNyUXlBeWxBWnc9PSIsInZhbHVlIjoiRnRTUlBCaG53cXZpYTJZRFFCWkdBdThhcXkvWFlGZWtGV1E2dzlwRlRDck0rT0hTRXNIVjBiekp3bXhJVjg2MW4zTVc4amdVYmpHTXN6dEYzdk05cWMrTGw3K1hXbWd6bHZqMDMzdFRweVVwZUVLK2dUOWFTZTZKTVQ1WWd4bWcramdrbmlNTHRCd2kxTVp6bW5reXNjSTFOd1JNRUc3WmlRMjJiRm9ZcndCTWJrcm8yeGJwVW4va1BJaGM3MkhDMHROcWljd1JXcTVFUVN0RGU1UlNGZlVIZVhnVUJEbTUzZkpIdFFXSWxSTlRSd3RLSDZMZm55aFUxYnBydzhEUjVCZnF2Nnl4ZEVuRkR2Ylo4Zktoa1o5R1VWN1kveExhUGRmaFdxZlNJRFRidFZDTHJYWjM2RmtiZTdWZHYwVWlPYzNEWFJBUFAwQUZhQTdnTDZCNmJwWDY1enVFS0FTSjVGbmRyaGxCVFhuRlphSmxsMDBLZkV1V05PY3p0TVRsRWMrOFJOOEFQVlROeUtTaXhrSmNOcTd4WnE0YTd6ZENrMEw4VG15RFBNYzdRaEs4SUQ1UTFTdjNrSitmNi83dVBVZmZmOHladzVhcy94ZWdNNHltcVYyYXhpdUFBY0RrQkdjRTNleUozSFZ3ZUxhWGNWZURTeWFERXVBR0ZyOUwrTmUzUW45ZVlSVlM5UGFLVEkrSjkvQm94M2E0NzUwN2FxVmxqYUpDS1hTc1BXRVNqRUhDcitUS1gxVWNxVDFwTEg3VnBOVmtKdnZpaTg0SzluWFdvdW11TmkvR21wQnhyVmhRWUhvNmVlRmNodTlmMm5RekVxeGRDYW8vWXFZZCIsIm1hYyI6IjkxMzQzMGI2MGQ3NTk1MjQ5M2NkZDY1NGZmN2U1MTM5NDI2ZTgxMGQ5MmFmODk2NzgxZDNmMDc5YmM5MWIyZjEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+