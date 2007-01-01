Афиша Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге на Георгиевской образовалась яма
Благоустройство

В Калуге на Георгиевской образовалась яма

Евгения Родионова
09.12, 12:26
0 465
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Об этом сообщила калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, возле дома №4 на улице Георгиевской образовалась огромная яма.

— Яма наполняется водой из земли, вероятно прорыв трубы. Она уже очень большая, проблеме месяца два. По обращению в ГИС ЖКХ- ответ: прорывов сетей нет. Но вода постоянно наполняет яму, - написала горожанка.

— В течение недели выйдем на место для обследования территории, - ответили в Администрации города Калуги.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
3 оценили
33%
0%
0%
0%
0%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InVpM081Z25YWVEwcWcyL1lKVkpJQWc9PSIsInZhbHVlIjoidmxXMEl1clVBSXV2eFNaU01tNERTOGVIYm5FeDBQNDg4YjBCRWlHZDR1c05nR2tCVjc2UGRma2JxOGJhb3ZiVDJHcWVvUDVPSHlKL1hiUWlzdGVHRXBGbFMrZjRPWDRGS0NCM1NHbWJ5eGZpQm14ODZ1YkN2R0g2SDJVUjY1SThTelZ2YnNZRGxNMDQwWmVEbEhkelMzRm1aUmlVNVFlWU9jQS9TUFZhVEgwWkE3K2kzakQyZ0I1U1NQNjd5V3B4K0VwZVorVUdxZy9nTFA1dVZCYk5xZG1lREpQekVRb0M5aFQzdFV5M3dSRHpFeWUyQ1FBVWdBKzc2K3Z2QWNnT3pmcEozS1l6ZEtmVDZxWGc5V3dTMWRFZTgvTk9jNXp6ZThaZnJQNTVrWDhQMXI4RXdGZjVpSEIzR3l2Tm1lQjQ2b1FTRVkxckpyZUorMk5KNG9DaG4yaXZ6WVI5NVRDdU5XMjd1QUlYaU5ZdGhicjlqTHU0NURQMnVBa0ZIU0pwYmlBZ3g0WHNGem4yUDVBWEdvODV4Q1p3SmcyNjBsL05FNmxDRzlEMXdLRy9tem5oazVTZlVzRHFXa0ozZXBYcSIsIm1hYyI6IjMyZTUzNDk2NjgwNDI2NDY0YmYwYTVhNGIyM2I4MWFiNTBiZDU4OTc2NDY2NjBkNzVkMjczMDUxM2NhMmNkOGMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik9EbEhKdVBvRzYyemZNdlA3RUZlWlE9PSIsInZhbHVlIjoiZTlNRG1qQk9ITHBYUndleHBoTkh5OWNPOWwvRFFZb05wVnJTcWtrcHZRWGVoOFJDcWZKbll3WnNsRFFCMXB1RFhDNkJiSVdISUxCdzBPTW5ER1BSTWJyLzVqbGtvT3ZzOEJuVmV1Zm96RW9La1ZZSFN5b3piMmZTcld0ejlyTGtrNkFENFlleW41eTdvanFPdC9NUkYrOG81TFRDSlNOQVdkVnl4Yml5M21JM2trUTAzVGFhRjFaMWtnaThQVTBxT3lKajBVelVCL3dMemtJRXJzTHhHcFA1WEltdWdGUkZUN252ZzVPSmhVUlVJZjI1VjR4WDN4aUVtODBiRDcvN1dVN054UlQvWjRGNlpqYWxiR3NTRURIWUpJR3lYY0c0VWc5N1dVZGVWOFRoOTRWWVphVkxLWHNLcjdSdFhZc1NYN1hkZlo3VU9ocmorS09qaXh2dmpwQWRQQmc5c08yRnN1ajdqV2twUTIyNXoxamErUlFMVGt6a0NaNjNQazh0Nko3bEdQcEJrSjJCOEM1cUphRjhXcERJd09CNjduWTRnRUdEVWd4dVlEVG5FbGdDQk1kb1pNOEJuYm5QTVQvRmF6T0VwR2t2QmxvaC8vbUxaa24wQnJud0hMY05tSE9sbFphWjhOaDhTMmNVWmtGYlZqdXpaT3Jsb2h3SnkrMHM0RTIxZzgvWURaSWgwd0pmaEJNSWVobkNwd2FDOER5MXdpY0tTVFdkand1ZjFCSzQ4MkQ4V1hwV2daMmZIN1JBdVZvblRqR29vNytKWFFGOFA4Zkl6c1N1Y29nWncwd3A4b1hQTXlPSzdxQ1UvY29PeFJxN3haRkpUZFdPQTZmWSIsIm1hYyI6IjFkODdlZWEwZTJhYzBkY2Q2YWNmZGFlZjVjOTA4YWNlM2M2MmRlMDYyMDc3Y2IyOTIwODg5YWI4YmMyODVmYmEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+