В Калуге на Георгиевской образовалась яма

Об этом сообщила калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, возле дома №4 на улице Георгиевской образовалась огромная яма.

— Яма наполняется водой из земли, вероятно прорыв трубы. Она уже очень большая, проблеме месяца два. По обращению в ГИС ЖКХ- ответ: прорывов сетей нет. Но вода постоянно наполняет яму, - написала горожанка.

— В течение недели выйдем на место для обследования территории, - ответили в Администрации города Калуги.