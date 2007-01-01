В Козельске планируют благоустроить исторический особняк купца Брюзгина

В Козельске разрабатывается проект приспособления для современного использования объекта культурного наследия регионального значения — дома Брюзгина, построенного в XIX веке. Об этом сообщил 9 декабря начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

Особняк, расположенный на главной улице города, отличается монументальной архитектурой: он выполнен с фронтоном и ризалитом и считается одним из самых представительных зданий провинциальной застройки начала XIX века. Первоначальным владельцем был Дмитрий Васильевич Брюзгин — известный купец и основатель крупного полотняно-парусного производства, который активно занимался благотворительностью, жертвуя средства на нужды города, монастыри и храмы. Позже, в конце XIX — начале XX века, дом перешёл к другому видному козельскому купцу — Павлу Анисимовичу Гайдукову.

Согласно проекту, на восточном фасаде здания, выходящем на улицу Большая Советская, планируется установить архитектурную подсветку. Экспертиза показала, что предложенные работы не нанесут вреда памятнику и не повлияют на его сохранность. Осветительные приборы будут монтироваться таким образом, чтобы не нарушать целостность исторического фасада.