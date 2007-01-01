Афиша Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге отремонтировали потолок в квартире на Гурьянова
Благоустройство

В Калуге отремонтировали потолок в квартире на Гурьянова

Евгения Родионова
09.12, 11:17
0 483
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 9 декабря, прокуратура Калужской области сообщила о завершении ремонтных работ в квартире на Гурьянова.

Ранее в доме №17 в микрорайоне Силикатный произошло обрушение потолка.

— После вмешательства перекрытие крыши дома восстановлено, в квартире завершены ремонтные работы, - уточнили в ведомстве.

Этот двухэтажный дом был построен ещё в 1945 году. В перечень аварийных он не входил.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
3 оценили
33%
0%
33%
0%
0%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InZnTEN0VGNGQjFVanErY0FzTEwwL2c9PSIsInZhbHVlIjoiQ3lkOHJUb3ZwUjRXSjlRbEtiZzhmZDNmZjROdjVSVlErRmp1VFhrY3FRQWx5bDM4RGNicTZvUG12SE1PSXN6bW1WbVh5M0NtZ2tXU3FHOTF6RlhqN1Ivb3VHUjZNZE5CNCtncXJDN3JqcVNsSVEvc0NsdkswaXlvZW5oM0h5QzZ0aHJoWEt3bjE0RW1kUWE3ZkppQnJhQTIyNHpoanRNRDBXRElzNFNZK2gwZi9EeURTazMrT1kxY0VHcnRrYSs2a0VQckFZY0p6VVRVeDJEZ3hrRjhibnJrK2g5eGMvbnpLMVc5N0dKeHl5MFVVZFRGc1VKelFMdXVIKzB1SC9LL0lFNkdCelc2VDBIQ2I3VGhsRVRISW45eE1Hb1ZtZlJBMWo5SWZHNUUxMGJsNEhldC93UXM4RHdmMUw5eWJ2bno0ZndMNGZBQy8wam1IeFNORmp6WmxiWkZyZDFTa0pxcG9OUXdITE1vc29hQnhIbmhBZVBDU25ZODVVa2pWeGxhR3Y0UGQ0ZWsvRkNJcjI5S3BVdlFSdXRLWDlmai9BTHBpemhCaHVjelAzNG9LYzBYQzUwMnArV3k5M0RibkVvNSIsIm1hYyI6ImEyODY1NzBjMTE1ZWQ4Yjc3MTBmODM0NDU3ZjZiMWI2YWY1OTQ1MTVhNTg1ZjBjNTc5NmQ4MzQ0Mjk0OGZiZGUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlBwN3NocmFNMW9kVXhyRVpBM3BPUnc9PSIsInZhbHVlIjoibkZqTzRDS2ZDS1pNUkRKY042bk9XTDQ1ekFpTWZDay8relJlSjhvQ1lKSGdpTVMxMnFBL093NjE1ZXNFYW50enJTYTF0WU12bzBLeVlnSk9RVzlNUTk5U1Z6cUd2UmwxcEJWUFN3Szh5MHY5MExENHV1a2dZT1dzYmc4c3YveTdjVXdtRkpTMkcyNUNEMVVONzNUOEl6RmhMSXJVMGxkQ1ZDSU1weFNOUis5OEF5RWQyc0hMbVVmZnkrSHp6eE5Ca3pCK0xNV2dOYlJXcnhCa0I1NDJJOXNGcGRMcTdDdjdEMlRWMmdRQWtpMDNFTmlIcm1OZ3YzY3l5elVOOSt0K1RacTdaMWVUSXJiUWRaNHhLZ1RBWTF1eERCeUh3SWhtS2tkVVNlQUFIR0VvbVRqd3NPaFl0QXV0VUhXOGg0dktvQzJEZTlDNlcvUmlJR0tLSkh3aEc1aTJKRjJ1U1lOa0d2MnBDSnlOMEZjTHJzU2gwWVlQYjdwUm9NYjd3dVNoeTZpckxhYS9zQW05UCtZakNjbjlGbXYxV1lmaitqL3BZTVhveG0xdk1ldEFyVHdHck5hTno5bWROeTA2QnZ2eEcwbUhjeSswcjhBRHVaZmhZN0hPQWZWRlVJM05jR1RuR25rVll2dUlVOTFkckxDRkxOUDdwMm0xOStpWDdYUVlxdVN4bXJVQlJQdUxCOSs5bEF0WXpldHZrR3oxU1F4em9zcDV4TWx0ZEVLKzl6Yi9xbEZEc3plY3BkRk9OdHh6SlEzQWJ4WHlxRUJJaERaNFdpNU52RElLYk1td213SVVLNVZaZklrTCtJRUkxNjhVYmVnT2xvdjRwdE5sdjBMMyIsIm1hYyI6ImNhZjA5MzZmYzRhNzNlMzgxNjA0MTVhNjE4MTkzMzkwOWY0YTZiZDRiNWVlNDc3YzlkZjMwNTkxMDhlNjA2NjkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+