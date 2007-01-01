В Калуге отремонтировали потолок в квартире на Гурьянова
Во вторник, 9 декабря, прокуратура Калужской области сообщила о завершении ремонтных работ в квартире на Гурьянова.
Ранее в доме №17 в микрорайоне Силикатный произошло обрушение потолка.
— После вмешательства перекрытие крыши дома восстановлено, в квартире завершены ремонтные работы, - уточнили в ведомстве.
Этот двухэтажный дом был построен ещё в 1945 году. В перечень аварийных он не входил.
