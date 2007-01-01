В Калуге продлили сроки строительства спортплощадки до середины декабря

В понедельник, 8 декабря, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте» с вопросом по срокам сдачи спортивной площадки в микрорайоне Куровской.

По её словам, обещанные сроки сдачи давно прошли.

— Что происходит со строительством и сдачей спортивной площадки? Три срока сдачи давно прошли, с августа идёт затяжное строительство и когда это все закончится точно наверно никто не знает. Обещали смонтировать за месяц, - написала калужанка.

В Администрации города Калуги прокомментировали ситуацию:

— В связи с участившимися случаями вандализма на территории площадки, сроки продлены до 20 декабря. На этой неделе планируется установка светильников и оборудования точки подключения сети Интернет, а также выполнить благоустройство