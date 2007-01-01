В Малоярославце провели ремонт отмостки многоквартирного дома

В понедельник, 8 декабря, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о проведении проверки по публикации в средствах массовой информации в сети «Интернет» о ненадлежащем техническом состоянии отмостки многоквартирного дома.

— Было проведено выездное обследование с привлечением контролирующих органов и установлен факт ненадлежащего эксплуатационного состояния отмостки, - уточнили в ведомстве.

Прокуратура района вынесла руководителю управляющей организации представление.

После вмешательства прокуратуры управляющая организация провела необходимые ремонтные работы.