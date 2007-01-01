Афиша Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калужской области обнаружили лунки после капремонта на участке дороги
Благоустройство

В Калужской области обнаружили лунки после капремонта на участке дороги

Евгения Родионова
08.12, 18:16
0 123
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В пятницу, 5 декабря, житель Малоярославецкого района Калужской области рассказал о плохом качестве ремонта участка дороги в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По его словам, участок дороги, которую ремонтировали в сентябре уже имеет новые ямы.

— Отремонтировали в сентябре за 885 тысяч рублей первые 600 метров участка дороги А-130 Шумятино (улица Новая) - Трубицино - Костино? Результат ремонта на фото! - написал мужчина.

Администрация Малоярославецкого района прокомментировала ситуацию:

— Согласно условиям муниципального контракта, мы выполнили работы не по созданию нового щебёночного покрытия, а по восстановлению имеющегося дорожного профиля с использованием дополнительного количества щебня. При отсутствии осадков запланировано проведение грейдирования дорожного полотна.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjNIdkM0Y3p4c0RSUUkwcWhybWlJTlE9PSIsInZhbHVlIjoiSm1IaGFra2VESEpkenNTRG5RSys3ell1RTVUSWFnR1ZuQU1lWGQrY2QvOU9MemswMTVkRXdCTm5FSEJveWlyWlc1bjdZZ3B1NzEzVGtRQmNienFPaHNqNTNpU2E2YndlQ0FNakZQUDR1SjdNVWI5MWlmUldjSm15cUEzaVJFdkdabTIrQkoxM21abDl3VnVzQlNObmJjSDlvQkIyVHptQmprMU4vU1czcG9YbUVIQmNZdm5UVjBObHJDaUdTcENoeVU2M3R3UVBTOTlodGdVOHNJa1NUbnY4K2o4R3A5UStDYzhtd1g0NmYvU2xJS2dOay9Ed00xR2xScllPeW14enpUUVduN1hpa29UYVVoekx5ekdSMjlXT1h3Z0QxTGgxL1N1b2lzVGpUTzFCWHlQSjZ2Y0Vqb1pyTlNXd0FQbWxTS1cwUWd3NEhTUVkyK3NPakkwclBzWWxUU211RksyWTkvOUZPNldTYkpWbVlTUStnQWVoRHVkRDQvVjRrckxmRzVNVUg1eitPenYxQnJnaWFlcUxFaWVtWEx4UnBvNzdTNy9YTEk2U1ZqY1VCSVFQdGxrQlA4ZVpQUGw5ZVNpNCIsIm1hYyI6IjE0ODIzZDRjNThiZjk0MGUzMzE1OGMxZjYxOWJiOGI2NzE0NWVhOGQ3NDhiMDU4NmI4NWMwYWU5M2QxZjE5MTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkM3d09pR0NxY3QzWGsyeDdGUEVKeHc9PSIsInZhbHVlIjoiWVJxa3RrYitDQWZIY3BXMnQ2UXJvTSsvTzJwcWVuWXdxY25JKzQ0NmR5akJ6OGVKa0JoaFoxY3BYK1V5V2VRSEozYUk2M0x1VndsY3d3bnhHeTZ3dGNCdVRTVC9HUkpQMUZIY1RmRjlIamRkcFIrb0Q4WGFQVkRuajE0TGE4T0Jua0RYTXpGbU1tV2JMZVd0M0dETjZaUGNyWnM2TGEybnM1NzZXZGpJSzRjMTBDcGhobmtKM0g1OTN4Q2VLTHIxMENzUlFKN1liRWVqOTFIclhwSERaMzI5MXpmWXk2M2RBV3VqOUhHSERMWkp6UUw1VVRTOXFWQmNhcnp5dTFNdVpmbW9QMTU2UE1LZTVUNUJ0YmF6dHNudEkwVWdGbWtMVFNUSHFVZU1BQXhES3hnK0FqeTgzV1p3MEZxK1dIdDF0WGo2UjNJWTh0Q0RIbVpnMTJSRkRLWTR0YkNkTmdJc2owNTdvU2h6OUI5aDlpZVRvSmQ3cEZFWVFxTXNPa29iQVNHNXJuc2FPZlBYa3VtT2RGazRQNXNEUktybCtxb2M0RDlzQ3Z2aUtDWGNUUDQ0R1Nra09JSnQ4a1lNNXN0UUkvSWVUWWQ3VHFIMHREeEpZM0NOeFhTS1VuUEd6VkdhRVJFSkRaNXJvZTJJanpGbjd6dFdxWjcvYWdXclNzVmlUWVJFWnVWV0UvQmNab0ZIbUk4aW1mT08yR3BaR2xhMlRyYW1IZ0hTbDdFSmgrUlhwRlFkWGMvY1o0Si9LYUJGUktIU21lbzlFMVJuM21Tb0tXTXZ0YmZUTWNIU0d4Y0R0b3d2OHdXVlM2UlE4c0hCWURTWDRVeHhXbUg0eTN3ZCIsIm1hYyI6ImNiNmE4NzdmZWRlNWIwN2FmY2M0YzZlNDNiOTZlZjhlZTI2MDFkZjc0NmZkOTNkMjdiZThmZGRhZjRiMmIxYTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+