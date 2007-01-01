В Калужской области обнаружили лунки после капремонта на участке дороги
В пятницу, 5 декабря, житель Малоярославецкого района Калужской области рассказал о плохом качестве ремонта участка дороги в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».
По его словам, участок дороги, которую ремонтировали в сентябре уже имеет новые ямы.
— Отремонтировали в сентябре за 885 тысяч рублей первые 600 метров участка дороги А-130 Шумятино (улица Новая) - Трубицино - Костино? Результат ремонта на фото! - написал мужчина.
Администрация Малоярославецкого района прокомментировала ситуацию:
— Согласно условиям муниципального контракта, мы выполнили работы не по созданию нового щебёночного покрытия, а по восстановлению имеющегося дорожного профиля с использованием дополнительного количества щебня. При отсутствии осадков запланировано проведение грейдирования дорожного полотна.