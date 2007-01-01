В Калужской области техника разбила участки дороги

В понедельник, 8 декабря, жители Спас-Деменского района обратились в комментарии под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте» с просьбой привести в порядок автодорогу.

— Просьба привести в порядок и подсыпать проблемные участки автодороги «Любунь-Церковщина», которые разбила техника.

По словам представителя Министерства транспорта Калужской области грейдирование проведут до конца недели.