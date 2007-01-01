В Калуге в сквере Матери сломали качели

Об этом в воскресенье, 7 декабря, написала калужанка в комментарии под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте».

По её словам, на Правобережье в сквере Матери урны, в которых нет дна и сломанная качели.

— Вещь опасная, так как дети всё равно на неё залезут, - написала горожанка.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— До четверга выйдём на место для осмотра и оценки ситуации.