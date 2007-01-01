Афиша Обнинск
Благоустройство

В Калуге установили светофор на перекрёстке

Евгения Родионова
07.12, 10:09
В субботу, 6 декабря, на пересечении улиц Московской и Байконурской начал работу новый светофор.

В рамках обустройства перекрёстка были смонтированы светофоры и установлены соответствующие дорожные знаки. Эти меры были реализованы Управлением городского хозяйства совместно с Центром организации дорожного движения (ОДД).

Решение принято в ответ на многочисленные обращения водителей, а также связано с возросшей транспортной нагрузкой после открытия школы в районе Байконур.

Основная цель нововведения - повышение уровня безопасности на данном участке дорожной сети.

