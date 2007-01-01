Афиша Обнинск
Главная Новости Благоустройство В Калуге возле турбинного завода образовалась огромная лужа
Благоустройство

В Калуге возле турбинного завода образовалась огромная лужа

Евгения Родионова
07.12, 08:53
0 242
Об этом сообщила калужанка, в четверг, 4 декабря, комментарии под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм».

По её словам, территория в запущенном состоянии.

— Очень хочется обратить внимание администрации завода на территорию по улице Московской, где стоит памятник Ленину. Там огромная лужа и зимой, и летом. Только пусть, пожалуйста, памятник Ленину не трогают! - написала женщина.

— Парковки планируется обустроить на улице Глаголева. Памятник не затронут, - ответили в Администрации города Калуги.

Партнёрские новости
