Главная Новости Благоустройство Глава Калуги проверил ход благоустройства возле школы №46
Благоустройство

Глава Калуги проверил ход благоустройства возле школы №46

Глава городского округа Калуга Дмитрий Денисов 6 декабря проверил, как продвигаются работы по благоустройству на Ермоловской улице.
Ольга Володина
06.12, 16:03
0 91
Фото: ТГ-канал Дмитрия Денисова.
Он провел выездное совещание рядом со школой №46, где идет обустройство подходов для учеников и их родителей.

 Подрядная организация представила результаты работы. Уже полностью готов новый тротуар и один из лестничных маршей. В настоящее время строители завершают монтаж пешеходной дорожки и обустройство лестничного схода, которые обеспечат прямой доступ к зданию школы.

 Дмитрий Денисов объяснил, что часть маршрута пока имеет временный характер, поскольку проходит через частную территорию торгового комплекса:

- Это частная собственность, и в диалоге с прежним владельцем нам удалось найти компромиссное решение, позволившее быстро обеспечить проход для детей и взрослых. У города и нового собственника торгового комплекса уже есть общие планы. Мы видим готовность к сотрудничеству, а значит, сможем вместе проработать постоянное, удобное и современное решение для этой территории.

Кроме того, градоначальник поставил задачу организовать уличное освещение на этом участке в следующем году, чтобы путь к школе был безопасным и в вечернее время.

