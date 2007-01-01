Глава Калуги проверил ход благоустройства возле школы №46

Глава городского округа Калуга Дмитрий Денисов 6 декабря проверил, как продвигаются работы по благоустройству на Ермоловской улице.

Фото: ТГ-канал Дмитрия Денисова.

Он провел выездное совещание рядом со школой №46, где идет обустройство подходов для учеников и их родителей.

Подрядная организация представила результаты работы. Уже полностью готов новый тротуар и один из лестничных маршей. В настоящее время строители завершают монтаж пешеходной дорожки и обустройство лестничного схода, которые обеспечат прямой доступ к зданию школы.

Дмитрий Денисов объяснил, что часть маршрута пока имеет временный характер, поскольку проходит через частную территорию торгового комплекса:

- Это частная собственность, и в диалоге с прежним владельцем нам удалось найти компромиссное решение, позволившее быстро обеспечить проход для детей и взрослых. У города и нового собственника торгового комплекса уже есть общие планы. Мы видим готовность к сотрудничеству, а значит, сможем вместе проработать постоянное, удобное и современное решение для этой территории.

Кроме того, градоначальник поставил задачу организовать уличное освещение на этом участке в следующем году, чтобы путь к школе был безопасным и в вечернее время.