Главная Новости Благоустройство В Калуге чиновники объяснили причину опиловки деревьев на Георгиевской
Благоустройство

В Калуге чиновники объяснили причину опиловки деревьев на Георгиевской

Евгения Родионова
05.12, 19:19
0 333
Читайте KP40.RU:
В пятницу, 5 декабря, в нашу редакцию обратилась читательница с вопросом по опиловке деревьев на улице Георгиевской.

По её словам, на улице спиливают здоровые деревья.

— А есть причина, по которой пилят эти здоровые деревья? По городу полно аварийного и опасного сухостоя? Тополя регулярно опиливались, липы абсолютно здоровые. Все деревья имеют кроны с листьями без "проплешин". В этом можно убедиться посмотрев панорамы на картах за 2025 год. Кому они помешали? Ветки с них не падают, листва здоровая. За углом сухой ясень над тротуаром, с которого падают огромные ветки, - добавила женщина.

— Производится плановая работа по удалению клена ясенелистного (агрессивное инвазивное растение), имеющего опасный наклон и старовозрастного тополя, который имел стволовую гниль и представлял угрозу жителям и имуществу близлежащих строений, - прокомментировали в Управлении городского хозяйства.

