В Минприроды объяснили, почему в Комсомольской роще не убирают упавшие деревья

В четверг, 4 декабря, калужанка рассказала о беспорядке с уборкой территории Комсомольской рощи в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, территорию необходимо привести в порядок.

— В сентябре что-то начали делать, срезали сухие деревья, пилили, увозили, но часть из них, причём самые крупные, до сих пор лежат, никто их не пилит и не увозит, несмотря на благоприятные погодные условия. Что ранее распилили и аккуратно сложили - до сих пор лежит, вернее валяется. Лесной массив находится в черте города, что очень приятно, но прогуляться хочется по ухоженному лесу. Когда всё будет приведено в порядок и почему за этим не следят? - написала женщина.

— Комсомольская роща это особо охраняемая природная территория регионального значения - памятник природы. Согласно действующему законодательству на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы. Полная уборка упавших деревьев влечет за собой утрату ценности природного объекта, разрушая естественные процессы отпада живой растительности и сокращая места обитания организмов и их разновидности, - прокомментировали в Министерстве природы Калужской области. - Поэтому здесь осуществляется уборка деревьев только вдоль существующей дорожно-тропиночной сети, мешающих беспрепятственному проходу, а также аварийные деревья, угрожающие жизни и здоровью граждан.