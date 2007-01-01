В Калуге неделю не убирают щебень с проезжей части
В среду, 3 декабря, в нашу редакцию обратился читатель с просьбой рассказать о проблеме на улице Советской.
По его словам, крупный щебень на проезжей части лежит почти неделю.
— На фото улица Советская: ремонт колодцев. Тонары, автобусы, самосвалы, летит всё из-под колёс на тротуары, где ходят дети и взрослые, - написал горожанин.
— Ремонт колодцев произведен, в течение 2 недель будет выполнена асфальтировка участков, - прокомментировали в Водоканале
