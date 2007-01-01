Афиша Обнинск
Главная Новости Благоустройство В городе Таруса Калужской области привели в нормальное состояние дорогу
Благоустройство

В городе Таруса Калужской области привели в нормальное состояние дорогу

Евгения Родионова
04.12, 10:59
В четверг, 4 декабря, прокуратура Тарусского района сообщила о проведении проверки исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

По словам прокуратуры, проезжая часть автомобильной дороги не соответствовала установленным требованиям.

— Было установлено, что покрытие проезжей части участка автомобильной дороги «Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов - Сивцево – Елизаветино» имеет множественную колейность, ямы, выбоины и просадки дорожного покрытия, - уточнили в ведомстве.

Прокуратура района обязала администрацию сельского поселения «Село Петрищево» провести ремонт участка дороги.

Дорогу привели в нормальное состояние.

