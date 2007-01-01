В городе Таруса Калужской области привели в нормальное состояние дорогу
В четверг, 4 декабря, прокуратура Тарусского района сообщила о проведении проверки исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.
По словам прокуратуры, проезжая часть автомобильной дороги не соответствовала установленным требованиям.
— Было установлено, что покрытие проезжей части участка автомобильной дороги «Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов - Сивцево – Елизаветино» имеет множественную колейность, ямы, выбоины и просадки дорожного покрытия, - уточнили в ведомстве.
Прокуратура района обязала администрацию сельского поселения «Село Петрищево» провести ремонт участка дороги.
Дорогу привели в нормальное состояние.
