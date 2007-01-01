В Минтрансе ответили на вопрос о дороге в деревню Красный Городок Калужской области

В понедельник, 1 декабря, житель деревни Красный Городок Ферзиковского района Калужской области оставил комментарий с вопросом по ремонту дороги в мессенджере «Телеграм».

— Когда сделают нормальную дорогу в деревню Красный городок в Ферзиковском районе Калужской области? В районе свалки проезжаешь, постоянная грязь и большие ямы. Про освещение можно вообще не говорить, - написал мужчина.

— В сентябре асфальтировали дорогу, ям там нет, есть только грязь на дорогах, её наносят машины других организаций, связались с ними, убрали вчера, - пояснили в Министерстве транспорта Калужской области.

— Освещения не предусмотрено, потому что по дороге нет населенного пункта, - пояснили в ведомстве.