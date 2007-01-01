Афиша Обнинск
Благоустройство

В Калуге капремонт дороги на Черновской рассмотрят в последующие годы

Евгения Родионова
03.12, 10:15
0 267
Во вторник, 2 декабря, калужанка сообщила о проблеме с дорогой по улице Черновской в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, дороги совсем нет.

— Работаю на предприятии, которое расположено по улице Черновской, складывается такое впечатление, что это забытая часть города: нет дороги совсем. Ходить невозможно, про ездить вообще молчу. Таксисты отказываются туда ехать. Тут столько находится предприятий. Сколько было написано обращений, но получаем только одни отказы, в 2022 году обещали подсыпать щебень, но увы. Когда решится наша проблема? - написала женщина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— На этой улице требуется капремонт дороги. Рассмотрим такую возможность в последующие годы.

