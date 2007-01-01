Афиша Обнинск
Благоустройство

В Калуге на Молодёжной плохо светят фонари

Евгения Родионова
03.12, 09:40
0 289
Об этом, в понедельник, 1 декабря, сообщила калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм». По её словам, на улице Молодёжной ужасное освещение.

— Фонари хоть и светят, но очень тускло. По этой улице ежедневно в школу и детские сады ходит очень много детей, в тёмное время суток и особенно в дождь пешеходов перед пешеходными переходами разглядеть бывает очень сложно, Можно как-то сделать освещение ярче? Для сравнения, улица Баррикад освещена гораздо лучше, хотя и там находится школа и два детских сада, - написала женщина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Будем рассматривать вопрос замены фонарей при реконструкции в последующие годы. На этот год, к сожалению, планов нет, и бюджет весьма ограничен.

