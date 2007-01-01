Афиша Обнинск
Благоустройство

В деревне Вечна Калужской области отремонтировали дорогу

Евгения Родионова
02.12, 16:04
0
Во вторник, 2 декабря, прокуратура Перемышльского района сообщила о проведении проверки после обращения местных жителей по факту ненадлежащего состояния автомобильной дороги в деревне Вечна.

По словам прокуратуры, участок грунтовой автомобильной дороги был в плохом состоянии.

— Выезд на место показал, что на проезжей части дороги имеются дефекты, вызванные переувлажнением грунта, что препятствует безопасному проезду транспорта по населённому пункту, - уточнили в ведомстве.

Прокуратура района обязала главу органа местного самоуправления устранить дефекты на автомобильной дороге.

Были проведены работы по грейдированию и отсыпке щебнем. Дефекты дорожного покрытия устранены

