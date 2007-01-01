В городе Мосальск Калужской области восстановили уличное освещение
Во вторник, 2 декабря, прокуратура Мосальского района сообщила о проведении проверки в сфере безопасности дорожного движения.
По словам прокуратуры, в городе не работали два фонаря.
— Два источника уличного освещения, расположенные на пересечении переулка Почтовый и улице Калужской в Мосальске были неисправны, что создавало угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения, - пояснили в ведомстве.
Прокуратура обязала организацию, обслуживающую уличное освещение на территории Мосальска восстановить освещение.
После вмешательства прокуратуры нарушения устранены. Уличное освещение восстановлено.
