Афиша Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В городе Мосальск Калужской области восстановили уличное освещение
Благоустройство

В городе Мосальск Калужской области восстановили уличное освещение

Евгения Родионова
02.12, 14:50
0 250
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 2 декабря, прокуратура Мосальского района сообщила о проведении проверки в сфере безопасности дорожного движения.

По словам прокуратуры, в городе не работали два фонаря.

— Два источника уличного освещения, расположенные на пересечении переулка Почтовый и улице Калужской в Мосальске были неисправны, что создавало угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения, - пояснили в ведомстве.

Прокуратура обязала организацию, обслуживающую уличное освещение на территории Мосальска восстановить освещение.

После вмешательства прокуратуры нарушения устранены. Уличное освещение восстановлено.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkZVQXZ4SmFYOHVxSk9zZ2p3dXRYZHc9PSIsInZhbHVlIjoiYXFLSkdacDU0WmZOcFpWNThjNXBiUkhCZHRUSlZFRVNsVWx6RDZiNEZwS2w5c05GZjNETlJoQk1taWMyTHJLcW44WVBCNEVQbkEwZFhybzYvaUo3WTN2Y3Q3MUNRVzN5cCtXQVIycGxaL2hUVjZIa1J1azkrSEZkT05TalVJWElKRWNBYkN5TnVzVGpRSFRRTm5Cd09aZThJcVk1L2F3SE5XY3JNZG9VcTI1ZVU5RU0xSmc1Slpyb01LTVpoRlZNZytVY1VaS3RaRXF1ckpDYkJLRVpHbWxFY294YTZSY2xoS1FUdEwxRituZ3dEWTJxeDRSWmpjZS9yYWRGemxWbWxxZlJMOFkvczlkcUZlMjljYTIzN0F2amx1eG5qeXAyZjNRMnh0enFjYWg2OHpWK0xsd1lrMzhta1R6cjViWTJ3ZVloTDVyVU1hNmRKcWgvRXlva1VlMEpEUnhjN2lRbkIrK1g1UTY0YWM0RlhGcEhVZldXbnJqa21GWTIvYXRuODhKazR3akt6YUF3a1QwME0weXJnQVlDaVdHQnRlM1l3YWR3OXBkaEpRUkV5eHhCNDluQk1PMmxlbVgzdFg1SyIsIm1hYyI6IjYyYmViYzBhYTA4YjgwYjAzNjc0YjgwYjM5ZTllNzNiZjNkN2RlOTRlNjRjOWQ5MjI4ZGYzZjA2NmU1MDVmMTgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InJmamlHWVJrYm5tOXVpLzIwUG1FNkE9PSIsInZhbHVlIjoiR2YvNkt1UUQ4cHJqN3E4TGFab2V5QVFxaHRETGlxOFJLSzdhLytucFdqZ3BGUlliRFBscVhIMzU3dFgycVlVQ05VOHZQbnhWcEZiQU9UanczVEU1WFVaK3Z6RWJDTVN2NFpBNk94NHVWTGpORzM0cGJCa0daYWwyQWFuM0RyV0pQaEwwUmtYdEJ4dkhEVGlONGw0a1I1eEFkRGY4S1Z3SWEyQjhPMjlJYXU5S0RBd2ZtODZIZmw4bndqM3cxYmMwLzZ0OFFZbG1HSFkyOVBrRzZKbk1CQUlyVlNmendTZzM5OElaR2dpQ3pkZlhWM1hRcmFTN0d1QVZzOTB5enVISVUzaGMxL2IvZDF3RDBoZVZIRXllYStKSWZtUkxFOGRaU3J1M2s2SkFmUWpZNHFiUnpIem04bzBiUkhadUFUaEdFVklBTVQwZXE1ZklrSHB0NTNTeU1FWitDRGhhaU5vYW1vZ2ZDaUdZQWtFTTdGMTNKZzF0eUJBWk1sOGhyZ1AvUG5nV3ZnMXArOW1qalArNUtmY2d1TmhLaE1ZbWp5WFhKOGExSU4yeHM3QnI4RWtGVnJ4TjNIbG1GWldVRmZNNTJJaWlLcHlINDMwd3lYempRVk9aZ01VTVhIRm1NcnV1MFlrZ1NSQTlnZnV4ZW5RZERJWG4wdDk1MHIzZkE4Vmk4S1g2YmpuaVowRWRjTWhMWFRkU1BIMDI5b2pkc3RBMWpCRWo5T1JMREY0cHk3UDFEOElNZWRlTHhYMWYzbHA2dW5kVytvVUM2ZHNDYVR2bHF4TzU1QWdjaE9qY1o1TEpvSmszTzNFdmoxbWRrWVJXWlJOSEFITkQ3b1FjaXpqUCIsIm1hYyI6ImExOGZjOThhODA2YmQzNWY3MDUzNDJiMjA3MDNhYWJmMmRmMTdiZTlmNmZjOTU2YjI3NTk5MGIzMWE3ZWE1NGIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+