В Калуге в этом году не будут менять границы сквера на Плеханова
Благоустройство

В Калуге в этом году не будут менять границы сквера на Плеханова

Евгения Родионова
02.12, 13:45
В понедельник, 1 декабря, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой изменить проход на улице Плеханова.

По её словам, люди вынуждены ходить на грязи.

— Можно как-то сделать сквозной проход на улице Плеханова возле Палат Коробова? Люди ходят по грязи, - написала женщина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— В этом году изменение границ сквера и демонтаж ограждения не планируется. Будем прорабатывать вопрос прохода в последующие годы.

