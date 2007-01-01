В Калуге в этом году не будут менять границы сквера на Плеханова
В понедельник, 1 декабря, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой изменить проход на улице Плеханова.
По её словам, люди вынуждены ходить на грязи.
— Можно как-то сделать сквозной проход на улице Плеханова возле Палат Коробова? Люди ходят по грязи, - написала женщина.
Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:
— В этом году изменение границ сквера и демонтаж ограждения не планируется. Будем прорабатывать вопрос прохода в последующие годы.
