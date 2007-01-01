В Калуге планируют капремонт качелей на Ленина к августу 2026 года

В понедельник, 1 декабря, калужанин оставил комментарий под постом губернатора «Телеграм» с просьбой восстановить постеры на деревянных качелях на улице Ленина.

— Писали несколько раз с просьбой восстановить украденные либо варварски уничтоженные экстремистами постеры с историческими видами нашей Калуги на коричневых деревянных качелях «650 лет Калуге», которые так любит наша детвора и молодожены. Нам отвечали, что ситуация досконально проверена и ясна, проведут торги, закажут и повесят заново. Прошло больше года, - написал мужчина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Планируем капитальный ремонт качелей и восстановление их исторического оформления к 655-летию города в августе следующего года.