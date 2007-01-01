Афиша Обнинск
Главная Новости Благоустройство В городе Малоярославец Калужской области исправят недоделанные участки после ремонта дороги
Благоустройство

В городе Малоярославец Калужской области исправят недоделанные участки после ремонта дороги

Евгения Родионова
02.12, 10:40
0 170
В понедельник, 1 декабря, жительница города Малоярославец Калужской области написала о проблеме с ремонтом дороги в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, после недавнего ремонта остались недоделанные участки.

— Положили новое полотно от Афонасовского круга и до развилки. Но остались недоделанные участки, а именно повороты с улицы Радищева на улицу Чистовича и Российских Газовиков. Они видимо оказались ничейные. А также осталась проблема с обочинами, высота нового асфальта в некоторых местах достаточно высокая, проблематично выезжать и заезжать на автомобиле в частный сектор, - написала женщина.

Министерство транспорта Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Основные дорожные работы уже закончены. До конца года проведем отсыпку обочин. Съезды с улицы Радищева отремонтируем в следующем году.

