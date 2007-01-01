Афиша Обнинск
Главная Новости Благоустройство В деревне Криуша Калужской области уже четыре года нет уличного освещения
Благоустройство

В деревне Криуша Калужской области уже четыре года нет уличного освещения

Евгения Родионова
02.12, 10:30
0 268
Об этом, во вторник, 2 декабря, написал житель коттеджного посёлка в деревне Криуша Ферзиковского района Калужской области в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По его словам, уже более четырёх лет они живут в темноте.

— В нашем посёлке порядка сорока индивидуальных домов, в них проживает более ста человек. При покупке земельных участков нам была обещана инфраструктура: дороги с освещением, магазин, детские площадки. В 2021 году районная администрация приняла грунтовые дороги, вдоль которых установлены железобетонные опоры уличного освещения, но само уличное освещение отсутствует. Убедительно просим поспособствовать в решении данного вопроса , - написал мужчина.

Администрация Ферзиковского района прокомментировала ситуацию:

— Мы понимаем важность вопроса, но в бывшем коттеджном посёлке необходимо строительство новой линии уличного освещения. Это мероприятие дорогостоящее и требует выделения дополнительных средств из бюджета поселения. К сожалению, на текущий год бюджет поселения сформирован и денежные средства на строительство новой линии не предусмотрены. Мы вернемся к этому вопросу при формировании бюджета на последующие года, по возможности раньше.

