В 2026 году на 906-й базе отремонтируют медпункт, а в Турынино усилит маршрут № 41

На приёме жителей Калуги губернатор Владислав Шапша обсудил вопросы улучшения медицинского и транспортного обслуживания в отдельных районах города.

В частности, в 2026 году на 906-й базе планируется капитально отремонтировать медпункт, который сейчас закрыт из-за аварийного состояния помещения. В микрорайоне проживают около двух тысяч человек, и им приходится обращаться за помощью в другие медицинские учреждения. Губернатор поручил уже сейчас проработать кадровое обеспечение будущего медпункта.

Жители Турынино пожаловались на нехватку общественного транспорта: в часы пик автобусы переполнены. В ответ Шапша сообщил, что микрорайон активно растёт, и город уже получил новую партию автобусов. Уже в первом квартале 2026 года маршрут № 41 будет значительно усилен - на него дополнительно выведут 12 единиц транспорта.

Губернатор также отметил, что многие жители на приёмах не только высказывают новые просьбы, но и благодарят за уже выполненное: в частности, недавно в Калуге запустили новый автобусный маршрут и завершили асфальтирование территории одного из детских садов.