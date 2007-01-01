В Калуге отремонтируют школу №13

Этот вопрос в понедельник, 1 декабря, обсуждался на личном приеме, который провел губернатор Владислав Шапша.

Жительница города обратилась с просьбой выделить средства на ремонт кровли и фасада здания. Губернатор отметил, что школа является одной из лучших в регионе по образовательным результатам, и пообещал оказать поддержку. По его словам, в 2026 году из местного бюджета будут выделены средства - в первую очередь на ремонт крыши, а затем будет рассмотрен вопрос обновления фасада.

Также на приёме были подняты вопросы недостаточного уличного освещения на дамбе Яченского водохранилища и на Грабцевском шоссе. Глава региона сообщил, что эти участки включены в план модернизации уличного освещения на 2026 год. Там установят новые современные светильники калужского производства, которые значительно улучшат уровень освещённости и комфорт для жителей.