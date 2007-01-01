Афиша Обнинск
Благоустройство В Калуге деревня Шопино останется в темноте до 2026 года
Благоустройство

В Калуге деревня Шопино останется в темноте до 2026 года

Евгения Родионова
01.12, 16:45
0 473
В понедельник, 1 декабря, жительница деревни Шопино города Калуги сообщила в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, в деревне необходима организация уличного освещения.

— Просим содействия в решении важного вопроса безопасности и благоустройства деревни Шопино, а именно: в организации уличного освещения на улицах С. Маршака, Н. Сладкова, К. Чуковского, А. Гайдара, П. Бажова, С. Михалкова, В. Осевой. Включить работы по монтажу уличного освещения на указанных улицах в план реализации на 2026 год. Мы надеемся, что этот вопрос наконец-то сдвинется с мёртвой точки, - написала женщина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Установка освещения стоит в перспективном плане на 2026-2028 года, точные сроки строительства будут определены в следующем году.

благоустройство
