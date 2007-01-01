Афиша Обнинск
Главная Новости Благоустройство В деревне Воробьевка Калужской области проблемную дорогу подсыпят щебнем
Благоустройство

В деревне Воробьевка Калужской области проблемную дорогу подсыпят щебнем

Евгения Родионова
01.12, 17:00
0 415
В понедельник, 1 декабря, житель Перемышльского района Калужской области сообщил о проблемной дороге в деревне Воробьевка.

По его словам, проехать в деревню в осенний и весенний период практически невозможно.

— Пробела многолетняя. Подсыпка щебнем раз в два года проблему не решает, а движение сельхозтехники в сезон посадки-уборки сводят все небольшие подсыпки к нулю. Вот так на сегодняшний день выглядит наша дорога, - написал мужчина.

Администрация Перемышльского района прокомментировала ситуацию:

— По итогам выездного обследования было принято решение о проведении грейдирования с частичной подсыпкой щебнем на проблемных участках. Мероприятия запланированы во втором квартале следующего года.

благоустройство
Новости компаний
