В деревне Воробьевка Калужской области проблемную дорогу подсыпят щебнем

В понедельник, 1 декабря, житель Перемышльского района Калужской области сообщил о проблемной дороге в деревне Воробьевка.

По его словам, проехать в деревню в осенний и весенний период практически невозможно.

— Пробела многолетняя. Подсыпка щебнем раз в два года проблему не решает, а движение сельхозтехники в сезон посадки-уборки сводят все небольшие подсыпки к нулю. Вот так на сегодняшний день выглядит наша дорога, - написал мужчина.

Администрация Перемышльского района прокомментировала ситуацию:

— По итогам выездного обследования было принято решение о проведении грейдирования с частичной подсыпкой щебнем на проблемных участках. Мероприятия запланированы во втором квартале следующего года.