В деревне Воробьевка Калужской области проблемную дорогу подсыпят щебнем
В понедельник, 1 декабря, житель Перемышльского района Калужской области сообщил о проблемной дороге в деревне Воробьевка.
По его словам, проехать в деревню в осенний и весенний период практически невозможно.
— Пробела многолетняя. Подсыпка щебнем раз в два года проблему не решает, а движение сельхозтехники в сезон посадки-уборки сводят все небольшие подсыпки к нулю. Вот так на сегодняшний день выглядит наша дорога, - написал мужчина.
Администрация Перемышльского района прокомментировала ситуацию:
— По итогам выездного обследования было принято решение о проведении грейдирования с частичной подсыпкой щебнем на проблемных участках. Мероприятия запланированы во втором квартале следующего года.
